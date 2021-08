Verfahren gegen 13 Personen - Polizei klärt zwei Raubüberfälle auf Gübelin in Luzern

Anfang September 2017 und Ende Oktober 2019 wurde das Uhren- und Schmuckgeschäft Gübelin in Luzern von zwei Männern überfallen. Dabei wurde beim ersteren Raubüberfall eine Person verletzt. In beiden Fällen konnten die Täter mit dem Diebesgut mit einem gesamten Wert von mehreren Millionen Franken fliehen. Bereits nach dem zweiten Überfall im Jahr 2019 konnte die Polizei einen Grossteil vom Diebesgut in einer Wohnung in Luzern konfiszieren.