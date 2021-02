Den Schaden angerichtet hatte am 22. Januar ein 21-jähriger Lenker, der den Ausweis auf Probe hatte. Er verlor die Kontrolle über seinen SUV. Ob dies wegen eines unerlaubten Drift-Manövers geschah, ist unklar.

«Wer hat dieses Massaker in meiner Nachbarschaft angerichtet», fragte die Twitter-Userin, die dieses Bild eines Unfalls an der Hafenstrasse veröffentlichte.

Beim Basler Hafengebiet trafen sich am Wochenende rund 200 Autoposer und zogen die Aufmerksamkeit der Polizei auf sich.

In der Nacht auf Sonntag führte die Basler Kantonspolizei mehrere Verkehrskontrollen im Basler Hafengebiet durch, das als Treffpunkt für die Autoposer-Szene gilt. Insgesamt seien rund 200 Fahrzeuge kontrolliert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. 16 Lenker kassierten eine Verzeigung, davon zwölf, weil sie unerlaubte technische Änderungen an ihren Autos vorgenommen hatten. Weitere Verzeigungen gab es wegen starken Beschleunigens und Verursachens von Lärm, missbräuchlicher Verwendung von Händlerschildern und Führens eines stillgelegten Fahrzeugs.