Frau in Wohnung überfallen

Polizei kontrolliert Mann – und identifiziert gesuchten Verbrecher

Bei einem Raubüberfall in einer Wohnung in Olten wurde am Pfingstmontag eine Frau verletzt und beraubt. Bei einer späteren Personenkontrolle eines Mannes wurden gestohlene Gegenstände aus der Wohnung des Opfers entdeckt. Der Mann befindet sich nun in U-Haft.

Am Pfingstmontag meldete sich eine Frau via Notruf bei der Solothurner Polizei: Sie sei in ihrem Daheim überfallen und verletzt worden. Sofort rückte die Polizei zur Wohnung der Anruferin aus, die Frau mussten sie mit Verletzungen ins Spital einliefern lassen. Der Täter konnte da aber flüchten.

Nach einem Überfall auf ein Frau in einer Wohnung in Olten SO ist der mutmassliche Täter von der Polizei festgenommen worden. Es handelt sich um einen 41-jährigen Polen ohne festen Wohnsitz in der Schweiz.

Der Mann muss sich nun für die Tat vom Pfingstmontag verantworten. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei gelangte er gegen 6 Uhr in die Wohnung, bedrohte die Bewohnerin mit einer Stichwaffe und verlangte Geld. Der Eindringling soll danach den Tresor der Frau ausgeraubt und schliesslich auf sein Opfer eingeschlagen haben. Danach flüchtete der damals noch unbekannte Täter.

Inzwischen konnte der 41-Jährige gefasst werden: Der Täter sei bei einer Kontrolle im Aargau von der dortigen Polizei angehalten worden, teilte die Kantonspolizei Solothurn mit. Dabei sei auch ein Teil des Deliktgutes aus dem Überfall in Olten vom 1. Juni sichergestellt worden. Der Mann sitzt nun in Untersuchungshaft. Hergang und Motiv der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen.