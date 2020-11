Corona-Massnahmen : Polizei kontrolliert Skigebiet

Auf Social Media kursieren Bilder, die Wintersportler zeigt, wie sie sich nicht an die Corona-Massnahmen halten. Aus diesem Grund kontrolliert nun die Polizei die Skigebiete.

In Zermatt überwacht die Polizei neuerdings s ogar die Wintersportler , de n n in den sozialen Medien kursieren Bilder, bei denen die Skisportler dicht an dicht in den Gondeln drängen. Deshalb mussten die Corona-Massnahmen nicht nur in Zermatt, sondern auch in Saas-Fee verschärft werden.