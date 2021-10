Etwas fürs Herz : «Polizei-Lady? Ich habe Spielsachen für euch»

Ein Vierjähriger hat in Neuseeland den Polizeinotruf getätigt. Aber nicht, weil es einen Notfall gegeben hätte. Selbst die Polizei spricht von einem «niedlichen Zwischenfall».

Ein Vierjähriger bot an, dass die Polizei sich sein Spielzeug anschauen kommen solle.

Die neuseeländische Polizei informiert über einen «Zwischenfall, der zu niedlich ist, um ihn nicht zu teilen». Bei der Notfallzentrale ging demnach ein Anruf von einem Vierjährigen ein. Der Bub forderte die Polizei auf, sich seine Spielsachen anzusehen. So lief das Gespräch ab:

«Hier ist die Polizei. Wie lautet ihr Notfall?», fragt eine Polizistin. Nach einer Pause meldet sich eine Kinderstimme: «Hallo. Polizei Lady?» Ja, hier sei die Polizei, um was es denn gehe, erkundigt sich die Dame freundlich. «Ähm, kann ich Ihnen etwas sagen?», fragt der Bub.

«Komm her und schau sie dir an»

Als das bestätigt wird, sagt er: «Ich habe einige Spielsachen für Sie.» Die Polizistin, leicht erstaunt, fragt nach: «Du hast Spielsachen für mich?» «Ja», so das Kind, «komm her und schau sie dir an.»

Die Dispatcherin erkundigt sich per Funk dennoch, ob jemand in der Nähe sei, um den Buben zu besuchen: «Wir haben hier einen Vierjährigen, der der Polizei seine Spielsachen zeigen will. Over». Ein Constable Kurt meldet sich, er werde vorbeischauen.