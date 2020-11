Die Kantonspolizei Zürich hat von Donnerstag bis Sonntag in den Bezirken Affoltern, Horgen und Zürich eine gezielte Aktion gegen Autoposer durchgeführt und dabei den Fokus auf übermässig laute Fahrzeuge und illegal abgeänderte Auspuffanlagen gelegt. An den vier Tagen überprüften Polizisten insgesamt 29 Fahrzeuge und deren Lenker, wie es in einer Mitteilung heisst.