Aktualisiert 18.05.2020 10:32

Rorschach/Wil/Gossau

Polizei legt bei Poser-Kontrollen Fahrzeuge still

Die Polizei führt derzeit vermehrt Kontrollen gegen sogenannte Autoposer durch. Kürzlich wurden 21 Personen zur Anzeige gebracht. Zwei Fahrzeuge wurde direkt stillgelegt.

von Tabea Waser

St. Gallen, 3.5.2020: Zwischen 12.30 und 23.30 Uhr hat die Kapo SG in den Regionen Rorschach, Wil und Gossau an diversen Orten Autoposer, nicht vorschriftsgemässe Fahrzeuge und rücksichtsloses Fahrverhalten kontrolliert. Es wurden insgesamt 21 Personen zur Anzeige gebracht. Zwei Fahrzeuge wurden stillgelegt.

Wie bereits angekündigt, führt die Kantonspolizei St.Gallen vermehrt Kontrollen gegen sogenannte Autoposer durch. So auch am Sonntag (3.5.2020) zwischen 12.30 und 23.30 Uhr in den Regionen Rorschach, Wil und Gossau. Dabei wurden sie von Spezialisten des Strassenverkehrsamts unterstützt. Sie führten jeweils die technischen Überprüfungen und in einigen Fällen Lärmmessungen an den Fahrzeugen durch, wie es am Montag in einer Medienmitteilung der Polizei heisst.

In der Region Wil und Gossau wurden vier Autofahrer aufgrund von technischen Mängeln an den Fahrzeugen verzeigt. Bei einem dieser Autos gab die Lärmmessung einen zu hohen Wert an. In der Region Rorschach erfolgten insgesamt 17 Verzeigungen und 9 Ordnungsbussen. Bei diversen Fahrzeugen wurden technische Mängel, wie beispielsweise fehlerhafte und manipulierte Auspuffanlagen oder lackierte Heckleuchten und andere unerlaubte technische Abänderungen, zum Beispiel an Fahrwerken, festgestellt.

Weiter wurde ein 37-jähriger Mann angehalten, weil er mit seinem Auto innerorts mit 69km/h anstatt der erlaubten 50km/h unterwegs war. Zudem gab die Lärmmessung eines Autos einen Wert von 102 Dezibel anstelle der erlaubten 90 Dezibel an. Bei diesem Auto wurde folglich der Fahrzeugausweis eingezogen und das Auto stillgelegt. Auch ein zweites Auto wurde wegen unerlaubter technischer Abänderungen stillgelegt. Sechs Fahrzeuge wurden beanstandet. Deren Halter müssen die festgestellten Mängel beheben und die Fahrzeuge erneut zur Kontrolle bei der Polizei vorzeigen.