Emmenbrücke LU - Polizei liess dieses rostige Ding in die Luft sprengen

Der Riffigweiher in Emmenbrücke LU. Hier wurde das Ding gefunden.

Dieses rostige Ding hat ein Mann im Riffigweiher in Emmenbrücke LU entdeckt.

In einem Weiher entdeckte ein Mann einen verdächtigen Gegenstand und alarmierte die Polizei.

Am Sonntag entdeckte ein Spaziergänger im Riffigweiher in Emm e nbrücke e inen verdächtigen Gegenstand , und « der Mann alarmierte vorbildlich die Polizei » , teilte die Staatsanwaltschaft am Montag mit. Die Polizei konnte nach Rücksprache mit Experten nicht ausschliessen, dass es sich um eine gefährliche Granate handelt, heisst es weiter. Die Umgebung wurde umgehend abgesperrt.