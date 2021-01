Die Kantonspolizei Zürich hat in der Nacht auf Sonntag in Grafstal in der Zürcher Gemeinde Lindau ein illegales Treffen von Autoposern aufgelöst. Aufgrund eines Hinweises überprüften die Polizisten während mehreren Stunden auf einem abgelegenen Parkplatz 57 Fahrzeuge und rund 150 Personen. Die Teilnehmer reisten aus praktisch allen Kantonen in der Deutschschweiz an, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.