Villars-sur-Glâne FR - Polizei löst Geburtstagsparty mit 100 Personen auf

Das gemietete Wohnhaus befindet sich in einem ruhigen Wohnquartier in Villars-sur-Glâne FR.

Die Kantonspolizei Freiburg (Symbolbild) wurde nach Lärmbeschwerden nach Villars-sur-Glâne FR gerufen. Dort traf sie in einem Wohnhaus auf über 100 Personen, die einen Geburtstag feierten.

Dabei hielten sie sich nicht an die geltenden Corona-Massnahmen.

Rund 100 Personen feierten am Freitagabend eine illegale Party in Villars-sur-Glâne im Kanton Freiburg.

Am Freitagabend räumten Beamte der Kantonspolizei Freiburg eine Party in einem Wohnhaus mit rund 100 Personen. Bei den Partygästen handelte es sich um Personen im Alter zwischen 16 und 25. Diese seien aus verschiedenen Kantonen in der Romandie angereist. Die Beamten wiesen sie weg, gegen den Veranstalter selbst wurde eine Anzeige eingereicht. Auch mehrere Besucherinnen und Besucher wurden verzeigt.