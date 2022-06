Rüti ZH : Polizei löst Gross-Treffen von Rechtsextremen in Waldhütte auf 

Die Kantonspolizei Zürich hat am späteren Samstagabend eine Grosskontrolle bei einem Gruppenhaus in Rüti durchgeführt und rund zwei Dutzend Personen weggewiesen. Die Polizei schreibt in einer Medienmitteilung: «Gegen 21 Uhr ging bei der Kantonspolizei Zürich die Meldung ein, dass in einer Waldhütte in Rüti ein Treffen von Anhängern der rechtsextremen Szene stattfinden würde und möglicherweise Straftaten begangen würden.»