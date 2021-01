In Uster kam es am Samstagabend zu einer illegalen Party. Wie die Stadtpolizei Uster in einer Mitteilung schreibt, fand der Anlass in einem Self-Check-In-Hotel statt. Eine Patrouille der Stadtpolizei Uster rückte aus und stellte vor Ort im Hotel rund 25 feiernde Personen fest. Vor dem Hotel hatten sich weitere Personen versammelt.