Auch an der Zürcher Langstrasse gab es am Wochenende eine illegale Party. (Symbolbild)

Die illegale Party fand in einem Gewerbegebäude in Rümlang statt.

Aufgrund eines Hinweises überprüften die Polizisten gegen Mitternacht ein Gewerbegebäude in Rümlang. Darin nahmen über 100 Personen an einer Party teil, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt. Die Besucher seien vorwiegend zwischen 20- und 30-jährig und hätten weder eine Gesichtsmaske getragen noch den Mindestabstand eingehalten. Die Party wurde aufgelöst. Alle Teilnehmenden werden wegen Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordnung gebüsst. Gegen die beiden 25- und 36-jährigen Betreiber aus der Schweiz und aus Marokko wird separat ein Verfahren eingeleitet.

40 Feiernde an der Langstrasse

Auch in der Stadt Zürich kam es am Wochenende zu einer illegalen Party. Die Stadtpolizei löste laut einer Mitteilung am frühen Samstagmorgen eine organisierte Party an der Langstrasse im Kreis 4 auf. Eine Patrouille hatte gegen 2.45 Uhr von einem Passanten den Hinweis erhalten, dass in einem Lokal eine Party im Gang sei. Die Einsatzkräfte stiessen auf rund 40 feiernde Gäste. Die Party wurde aufgelöst und alle Teilnehmenden wegen Widerhandlung gegen die Covid-19-Verordnung gebüsst. Die zwei Organisatoren werden verzeigt.