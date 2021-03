Mitten in der Nacht auf Donnerstag wurde die Stadtpolizei St. Gallen von Anwohnenden auf Partylärm in der Nachbarschaft und eine grosse Menschenansammlung in der Innenstadt aufmerksam gemacht. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf eine Party in einer privaten Wohnung, teilt die Stadtpolizei mit. Insgesamt seien 96 mehrheitlich junge Personen anwesend gewesen. Alle Personen erhielten eine Busse und verliessen danach die Örtlichkeit.