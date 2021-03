Au SG, 22.03.2021: Auf der N13 kam es in Richtung Widnau zu einem Unfall zwischen einem Lieferwagen und einem Auto. Nachdem eine 37-Jährige bemerkte, dass der Kofferraum nicht ganz geschlossen war, hielt sie auf dem Pannenstreifen. Als sie dann zurück auf die Fahrbahn fuhr, kam es zu einem Zusammenstoss mit einem Lieferwagen.

Um 24 Uhr wurde die Stadtpolizei St. Gallen in der Nacht auf Mittwoch an die Langgasse gerufen, da sich Anwohner über Partylärm beschwerten. Vor Ort wurde eine Veranstaltung mit 35 Personen angetroffen, teilt die Stadtpolizei mit. Mehrere Patrouillen waren beim Einsatz beteiligt und kontrollierten die Anwesenden an der Veranstaltung.