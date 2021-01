In Villeneuve VD haben in der Silvesternacht mehrere hundert Menschen eine illegale Party gefeiert.

Die Waadtländer Polizei musste in der Silvesternacht zu einem Grosseinsatz in Villeneuve VD ausrücken. In einer ehemaligen Gewerbehalle hatten sich zwischen 200 und 300 Menschen zu einer illegalen «Rave Party» versammelt, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt.