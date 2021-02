Vor Ort führte man Gespräche. «Wir sprechen mit den Leuten und appellieren an die Vernunft, damit die Veranstaltung schnell aufgelöst wird», sagt Häderli. Es habe auch Durchsagen der Polizei per Lautsprecher gegeben.

Corona verhindert in der Schweiz eine übliche Durchführung der Fasnacht. Doch wie es scheint, wollten sich nicht alle Fasnächtler ihren Umzug nehmen lassen. FM1Today berichtet von einer Fasnachtsveranstaltung in Benken SG mit bis zu 150 Personen. Pascal Häderli, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, bestätigt gegenüber 20 Minuten: «Schätzungsweise 150 Leute standen in kleinen Gruppen an einer Strasse auf einem Abschnitt von rund einem Kilometer.» Entgegen ersten Meldungen gab es aber offenbar keinen Umzug. Ein Fasnachtswagen sei bereit gestanden, aber nicht unterwegs gewesen, als die Polizei eintraf.