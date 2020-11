Beim «Rumble in the Bronx» nahmen über 200 Personen teil.

Die New Yorker Polizei hat am Samstag einen illegalen «Fight Club» aufgelöst. Dies berichtete der Twitter-Account «New York Sheriff». Beim Event «Rumble in the Bronx», benannt nach einem Jackie-Chan-Film, nahmen über 200 Personen teil. Die Gesetzesverstösse sind mannigfaltig und umfassen unter anderem: Verletzung der Coronavirus-Notmassnahmen, illegales Durchführen von Kampfsport, Besitz von Cannabis, keine Ausschank-Genehmigung, Lagerung von Alkohol, Mitführen von geladenen Waffen. Zehn Organisatoren wurden verhaftet.