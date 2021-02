Eine illegale Party in einer Shisha-Bar in Spreitenbach AG wurde aufgelöst. (Symbolbild)

Am Samstag wurde die Polizei auf ein illegales Treffen in einer Shisha-Bar aufmerksam gemacht.

Die Kantonspolizei Aargau löste am Samstag ein illegales Treffen von 40 Personen in einer Shisha-Bar in Spreitenbach AG auf, wie sie in einer Medienmitteilung schreibt. Die Beamten waren durch einen Hinweis aus der Bevölkerung auf das Treffen aufmerksam gemacht worden und rückten mit mehreren Patrouillen aus.