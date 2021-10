Dübendorf – Polizei löst illegales Treffen von Autoposern auf 

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, reisten die Teilnehmenden aus praktisch allen Kantonen in der Deutschschweiz sowie aus Deutschland und dem Fürstentum Liechtenstein an.

Aufgrund von Meldungen aus der Bevölkerung über Autolärm aus einem Parkhaus rückten Patrouillen der Kantonspolizei Zürich in der Nacht auf Sonntag nach Dübendorf aus. In der Folge überprüften die Polizisten während mehreren Stunden 160 Fahrzeuge und deren Fahrzeuginsassen. Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Mitteilung schreibt, reisten die Teilnehmenden aus praktisch allen Kantonen in der Deutschschweiz sowie aus Deutschland und dem Fürstentum Liechtenstein an.