Luzerner Polizei: «Erschreckend, wie viele alkoholisiert oder unter Drogen Auto fahren»

Der Chef der Sicherheits- und Verkehrspolizei Pius Ludin weist auf die steigende Zahl der Personen in fahrunfähigem Zustand hin: «Es ist erschreckend, wie viele Personen in alkoholisiertem Zustand oder unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss ein Fahrzeug führen.» So fuhren letztes Jahr 575 Personen in angetrunkenem Zustand (2021: 462). Unter Drogen- oder Medikamenteneinfluss waren 420 (2021: 347). 75 Personen fuhren mit fahrzeugähnlichen Geräten in fahrunfähigem Zustand. Zahlen aus dem Vorjahr gibt es nicht, da diese neu erhoben werden. Die Präsenz der Polizei sei deswegen wichtig, um die Sicherheit auf den Strassen zu verbessern.