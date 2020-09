Ebenfalls ein Töfffahrer wurde in Grosswangen mit einer Geschwindigekitsübertretung von 57 Stundenkilometer in einer 80er-Zone gemessen.

Wie die Luzerner Polizei mitteilt, hat sie in den vergangenen Tagen mehrere Geschwindigkeitskontrollen in verschiedenen Gemeinden durchgeführt. Die gröbste Übertretung machte dabei ein 26-jähriger Töfffahrer. Er passierte am Donnerstag, 10. September kurz nach 16 Uhr eine Messstelle an der Büronerstrasse in Knutwil. Erlaubt wären in diesem Ausserortsbereich 80 km/h. Gemessen wurden bei dem jungen Mann aber 142 km/h.