Ostschweiz

Polizei macht Poser-Kontrollen und legt Fahrzeuge lahm

Am Sonntag hat die Kapo SG in Rorschach und Thal Verkehrskontrollen gegen sogenannte Poser durchgeführt. Insgesamt wurden zehn Personen angezeigt. Die Kapo AR hat Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt.

Bei der durchgeführten Kontrolle am Sonntag, an der St. Gallerstrasse, der Hauptstrasse und an der Churerstrasse in Rorschach sowie in Thal, wirkten neben Patrouillen der Kantonspolizei St.Gallen auch Spezialisten des Strassenverkehrsamtes mit. Sie führten jeweils die technischen Überprüfungen und in einigen Fällen Lärmmessungen an den Fahrzeugen durch.