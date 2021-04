Schaffhausen: Massnahmen-Gegner versammeln sich trotz fehlender Bewilligung

Am Mittwoch hatte der Schaffhauser Stadtrat der Demonstration unter dem Namen «Schluss mit den Massnahmen» die bereits erteilte Bewilligung wieder entzogen. Das aufgrund einer neuen Lageeinschätzung nach den Vorkommnissen in Altdorf UR und Liestal BL. Das scheint Kritiker der Corona-Massnahmen aber nicht abzuschrecken: In verschiedenen Telegram-Chats wird dazu aufgerufen, trotz des Demo-Verbots am Samstag nach Schaffhausen zu pilgern. «Wir sind trotzdem da», heisst es da etwa.