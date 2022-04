Polizei meldet gleich fünf verschiedene Brände im Kanton St. Gallen

In Gossau SG kam es am Morgen zu einem Balkonbrand. Die betroffene Wohnung ist momentan nicht mehr bewohnbar.

Im Kanton St. Gallen kam es am Dienstag zu fünf verschiedenen Bränden. So brach in einem Bauernhaus bei Niederglatt SG ein Feuer aus.

An fünf verschiedenen Orten im Kanton St. Gallen sind am Dienstag Feuer ausgebrochen.

Im Kanton St. Gallen ereigneten sich am Dienstag innert wenigen Stunden gleich fünf verschiedene Brände. An allen Örtlichkeiten musste die Feuerwehr ausrücken. Insgesamt entstand dabei ein Sachschaden im Wert von mehreren Hunderttausend Franken. Einen Zusammenhang zwischen den Bränden schliesst die Polizei aus. «Das ist ein absoluter Zufall», sagt Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen zu 20 Minuten.

Um 01.00 Uhr in der Früh ging die Meldung ein, dass ein Haus im Dorfzentrum von Wattwil SG in Flammen steht. Zehn Personen konnten das Haus selbstständig verlassen. Eine Person wurde jedoch tot in einer Wohnung aufgefunden. Die Identifizierung dieser Person steht noch aus. Laut einem News-Scout war das «halbe Dorf mit dickem Rauch eingehüllt» gewesen.

Balkonbrand in Gossau

In Gossau SG brach am Dienstagmorgen, um 05.30 Uhr ein Feuer auf dem Balkon einer Dachwohnung aus. Die örtliche Feuerwehr rückte aus und evakuierte alle Bewohnerinnen und Bewohner. Anschliessend konnte sie den Brand rasch löschen. Die betroffene Wohnung ist gemäss der Kantonspolizei St. Gallen momentan nicht mehr bewohnbar. Durch die Gemeinde wurde eine Ersatzunterkunft organisiert.

Bauernhaus geht in Flammen auf

Brand in Holzschnitzellager

In einer Institution für beeinträchtigte Personen in Balgach SG ist am Morgen Rauch aus einem Schacht gedrungen. Die aufgebotene Feuerwehr konnte in einem Silo einer Schnitzelheizung Feuer feststellen.