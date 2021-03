An der Baglan Street in der walisischen Stadt Ynyswen läuft seit Mittag ein Grosseinsatz der Polizei.

Am Freitagmittag ist es in Wales zu einem Grosseinsatz der Polizei gekommen. Der Vorfall ereignete sich in der Kleinstadt Ynyswen bei Rhondda. Laut «The Sun» soll eine Person mit einem Messer auf mehrere Personen in einem chinesischen Take-Away-Restaurant los gegangen sein. Mindestens eine Person sei gestorben und Augenzeugen sagten, sie hätten sehr viel Blut am Tatort gesehen. Eine offizielle Besätigung der Polizei bleibt aus.