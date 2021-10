Nach Match FCSG – YB – Polizei mit Steinen und Pyros angegriffen

Am Samstag empfing St. Gallen die Berner Young Boys. Im Bild Lukas Görtler (St. Gallen) gegen Jordan Lefort (YB).

Bereits vor und während dem Spiel FC SG gegen YB kam es laut Stadtpolizei St. Gallen zu keinen Zwischenfällen. Nach dem Spiel liefen die Gästefans friedlich zum Bahnhof Winkeln und bestiegen grossmehrheitlich den Extrazug. Eine kleine Gruppe von 20-30 Personen suchte jedoch aktiv nach einer Auseinandersetzung und griff Einsatzkräfte der Polizei an, welche die Situation aus weiter Ferne beobachtet haben, wie die Stadtpolizei St. Gallen mitteilt. «Dabei wurden pyrotechnische Gegenstände sowie Schottersteine gegen die Einsatzkräfte geworfen», so die Stadtpolizei. «Die Einsatzkräfte mussten aus Notwehr Gummischrot einsetzen und versuchten die Situation zu deeskalieren. Dies gelang, worauf die kleine Gruppierung den Extrazug bestieg und dieser im Anschluss den Bahnhof Winkeln verliess», so die Stadtpolizei. Es sei zu keinen weiteren Vorfällen gekommen.