Statistik 2022: Rund zwei Drittel der Opfer von häuslicher Gewalt brechen Strafverfahren ab

Einen Monat nach der Veröffentlichung der Kriminalstatistik 2022 wurde am Donnerstag der Jahresrückblick 2022 der Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich verkündet. Häusliche Gewalt sei im Kanton Zürich noch immer ein «sehr ernst zu nehmendes Problem», führte Claudia Wiederkehr, Leiterin der entsprechenden Fachgruppe, vor den Medien aus. So habe die Polizei im vergangenen Jahr durchschnittlich zwanzig Mal pro Tag wegen familiärer Streitigkeiten ausrücken müssen.

Strafverfahren trotz Desinteresseerklärung

Wie Wiederkehr erklärt, liegt es in den ersten 24 Stunden eines Falles von häuslicher Gewalt an der Polizei, eine Erstintervention zu starten. Der Fall gehe anschliessend für eine genauere Beurteilung an die Staatsanwaltschaft. «Rund zwei Drittel der Opfer von häuslicher Gewalt geben allerdings noch während des laufenden Strafprozesses eine sogenannte Desinteresseerklärung ab, wünschen also keine Strafverfolgung des Peinigers», sagt Wiederkehr. Der Wunsch nach sofortiger Beendigung der Gewalt wiege oft stärker als die Bestrafung des Täters.