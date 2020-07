Bis zu 30’000 Euro Busse

Polizei muss bei Mallorca-Party einschreiten

Auf Mallorca wurde dieses Wochenende trotz Corona die Party-Saison eröffnet. Wegen zu vielen Besuchern, zu wenig Abstand und zu wenig Masken musste die Polizei ausrücken.

Das Stadl wird von Marion Pfaff, die in Deutschland unter dem Namen Krümel bekannt ist, geführt.

Eigentlich herrscht auf Mallorca immer noch tote Hose in Sachen Partys. An den bekannten Partymeilen wie dem Ballermann in Playa de Palma und Magaluf besteht weiterhin ein striktes Öffnungsverbot für alle Clubs.