An der Dotzigenstrasse in Uttwil TG rammte ein betrunkener Pole (33) einen Inselschutzpfosten.

Ein alkoholisierter Autofahrer musste am Samstag nach einem Unfall in Uttwil von der Polizei in seinem Fahrzeug geweckt werden, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Mitteilung schreibt. Zuvor ging um 5.45 Uhr bei der Notrufzentrale die Meldung ein, dass an der Dozwilerstrasse ein Inselschutzpfosten umgefahren worden sei.