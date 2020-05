«Wohlauf und gefrässig»

Polizei muss drei Katzen-Babys aus misslicher Lage befreien

In Hünenberg ZG hat die Polizei drei junge Katzen aus einem 1,5 Meter tiefen Loch befreit. Die Tiere sind nun wohlauf. Wie sie in den Betonpfeiler gelangt sind, ist aber unklar.

Die drei Kätzchen wurden in der Gemeinde Hünenberg ZG gefunden. Sie waren in einem Betonpfeiler einer Holzbrücke beim Zollhaus eingeschlossen.

Die Zuger Polizei musste am Dienstag drei Katzen-Babys aus einer misslichen Lage befreien.

Am Dienstagabend ist die Zuger Polizei in Hünenberg wegen Katzenmusik ausgerückt. Wie die Kapo mitteilt, wurde sie kurz vor 21 Uhr alarmiert, weil beim Zollhaus in Hünenberg lautes Katzengejammer zu hören war. Eine Patroullie rückte schliesslich aus, die vor Ort jedoch keine Geräusche feststellen konnte. Erst nach mehreren Minuten hätten auch die Polizisten das Tier-Gejammer gehört und sich auf die Suche nach der Geräuschquelle gemacht. Die Suche habe sie zu einem Betonpfeiler der Holzbrücke beim Zollhaus geführt.