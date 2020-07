Am Wochenende

Polizei muss mehrere Böötler auf der Aare retten

Die Kantonspolizei Bern musste am Wochenende mehrere Personen aus der Aare retten. Drei Personen wurden verletzt ins Spital gebracht.

Mehrere Boote kamen zusätzlich in das Stauwehr Engehalde in der Nähe der Felsenau auf Berner Stadtgebiet

Verschiedene Boote verfingen sich am Ufer oder in Schwemmholz.

Die Vorfälle ereigneten sich alle am Aarelauf zwischen Bern und Thun. In mehreren Fällen hatten sich Boote im Schwemmholz oder der Vegetation am Ufer verfangen. Das schreibt die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung. Auch die Seepolizei stand im Einsatz.