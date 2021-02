St. Gallen, 22.02.2021: Am Sonntagabend wurde bei den Drei Weieren eine Gruppe Jugendlicher von einer Fusspatrouille angetroffen. Die Jugendlichen tranken teils hochprozentigen Alkohol. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass eine Jugendliche ausgeschrieben war, da sie sich unerlaubt aus einer Institution schlich. Sie wollte sich der Kontrolle entziehen und schlug einem Polizisten dabei ins Gesicht. Sie konnte darauf in Handschellen gelegt werden. Zwei Jugendliche wollten dies verhindern und liessen sich nicht beruhigen, worauf Pfefferspray eingesetzt werden musste. Sie wurden ebenfalls in Handschellen gelegt. Bei der Kontrolle der Jugendlichen im Alter von 16-17 Jahren kamen Marihuana sowie ein verbotenes Klappmesser zum Vorschein. Die Drogen und das Messer wurden sichergestellt.