Menschenmassen trotz Corona - «Polizei muss reagieren, sonst riskiert sie, dass Regeln nicht ernstgenommen werden»

Der Vorfall befeuert die Debatte, ob etwas gegen die seit Monaten am Hafen feiernden Partygänger getan werden soll – und wenn ja, was?

Am Wochenende kam es in Basel an einer illegalen Party zu einer Massenschlägerei mit mehreren Verletzten.

In der Nacht auf Sonntag wurde ein 15-Jähriger bei einer Massenschlägerei im Basler Hafenareal mit einem Messer lebensbedrohlich verletzt . Zeugen sprechen von einer illegalen Party mit über 1000 Personen in dem Gebiet. Das Opfer ist inzwischen ausser Lebensgefahr, die Staatsanwaltschaft hat ein Verfahren wegen versuchter Tötung eingeleitet. Ein 22-jähriger Schweizer wurde unter Tatverdacht festgenommen.

«Viel Alkohol, harte Drogen»

Absperren birgt Probleme

Und wenn die Party schon in vollem Gange ist?

Am Sonntag war von 1000 bis 1500 Personen die Rede, einige Schätzungen gehen weit darüber hinaus. Videoaufnahmen zeigen jedenfalls eine grosse Menschenmenge ohne Masken oder Abstände. Was kann die Polizei da noch tun? «Schweizer Polizeikorps, insbesondere in den Grossstädten, können mit grossen Menschenansammlungen prinzipiell gut umgehen», sagt Baier. Dies hätten Grossveranstaltungen vor Corona bereits gezeigt.

«Es braucht ein einheitliches Vorgehen»

Die Polizei ging am 20. März in Bern gegen demonstrierende Massnahmen-Kritiker vor. In Liestal BL liess man sie gleichentags gewähren. Hier sieht Baier ein Problem. «Es braucht ein einheitliches, an die Bedingungen angepasstes Vorgehen. Wenn Masken- und Abstandsregeln gelten, muss die Polizei reagieren. Sonst riskiert sie, dass die Regeln nicht mehr ernstgenommen werden», sagt er.