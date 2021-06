Zeugenaufruf - Polizei muss zu Massenschlägerei ausrücken

In der Gasterstrasse in Kaltbrunn SG kam es unter mehreren Männern zu einem Streit.

Am Sonntagmorgen um 03.05 Uhr kam es in Kaltbrunn SG an der Gasterstrasse zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Die ausgerückte Polizei traf fünf Portugiesen im Alter zwischen 21 und 51 Jahren an. Zwei von ihnen waren verletzt, ein 38-Jähriger schwer und ein 51-Jähriger mittelschwer. Sie wurden ins Spital gebracht.