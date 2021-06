«Gefährliche Verkehrssituation» - Polizei musste am Wochenende in St. Gallen an mehreren Orten einschreiten

Die Polizei war an mehreren Orten im Zentrum und in Naherholungsgebieten präsent.

In der St. Galler Innenstadt war am Wochenende viel los. (Symbolbild)

Die Polizei war in St. Gallen am Wochenende an verschiedenen Plätzen präsent.

Das schöne Wetter lockte bereits am Freitag und Samstag viele Personen nach draussen. «Auch an den Abenden hielten sich insbesondere in der Innenstadt viele Personen auf», so die Stadtpolizei St. Gallen in einer Mitteilung. Der Freitagabend verlief aus Sicht der Polizei eher ruhig. Es musste wegen weniger kleinerer Streitigkeiten unter Partygästen ausgerückt werden. Zudem gingen neun Lärmklagen ein, wobei in drei Fällen eine Ordnungsbusse ausgesprochen wurde.