Polizei nimmt 1500 Aktivisten von Extinction Rebellion in Den Haag fest

Bei einer Demo von Extinction Rebellion in Den Haag wurden am 27. Mai 2023 über 1500 Menschen festgenommen.

Unter den Demonstranten waren auch mehrere niederländische Prominente, darunter die Schauspielerin Carice van Houten, die durch ihre Rolle als Priesterin Melisandre in der Serie «Game of Thrones» bekannt wurde. Die niederländische Nachrichtenagentur ANP meldete, sie sei am Samstag festgenommen worden, habe aber am Abend nach Hause zurückkehren dürfen.