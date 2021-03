Passanten haben D. D. (24) im vergangenen April tot in einer Höhle am Bruggerberg aufgefunden.

Nach umfangreichen Ermittlungen hat die Kantonspolizei Aargau am Freitag einen 22-jährigen Schweizer aus der Region festgenommen, wie die Staatsanwaltschaft am Montag in einer Mitteilung schreibt. Er stehe unter dringendem Verdacht, für den Tod des 24-jährigen Mannes aus dem Kanton Zürich verantwortlich zu sein. Die Leiche wurde im April 2020 von Passanten in einer Höhle am Bruggerberg aufgefunden. Sie hatten die Höhle zuvor freigeschaufelt. Vorher galt der junge Mann etwa ein Jahr lang als vermisst.