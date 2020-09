Kanton Solothurn : Polizei nimmt 65 Autoposern ihr Fahrzeug weg

165 Strafanzeigen hat die Solothurner Kantonspolizei dieses Jahr bereits gegen Autoposer eingereicht, 65 Fahrzeuge beschlagnahmt. Für die Jagd auf die Lärmsünder wurden Mitarbeiter speziell ausgebildet.

1 / 8 Insgesamt 65 Fahrzeuge von Autoposern hat die Kantonspolizei Solothurn dieses Jahr bereits sichergestellt. Kapo SO Die Autos wurden für eine Expertise zur Motorfahrzeugkontrolle gebracht. Kapo SO Daneben wurden 165 Strafanzeigen eingereicht. In 90 Fällen haben die Beschuldigten unnötigen Lärm verursacht, etwa durch das Hochdrehen des Motors oder mit hochtourigem Fahren in niedrigen Gängen. Andreas Blatter/BZ

Darum gehts Der Solothurner Kantonspolizei sind 2020 bereits mehr als doppelt so viele Autoposer ins Netz gegangen wie im gesamten letzten Jahr.

Das ist kein Zufall: Die Solothurner liessen sich von den «Pionieren» der Kapo Zürich ausbilden.

Die Poser-Community sei in den letzten Jahren stark gewachsen, sagt der Chef Verkehrstechnik.

Die Solothurner Kantonspolizei hat in diesem Jahr ihre Kontrollen gegen Autoposer verschärft. Das schlägt sich auch in der Statistik nieder: 165 Strafanzeigen hat die Kapo bislang eingereicht. Das sind mehr als doppelt so viele wie im gesamten letzten Jahr.

In 90 Fällen haben die Beschuldigten unnötigen Lärm verursacht, etwa durch das Hochdrehen des Motors oder mit hochtourigem Fahren in niedrigen Gängen. 75 Anzeigen wurden wegen Führens nicht vorschriftsmässiger Fahrzeuge ausgestellt, meistens weil der Auspuff oder die Motorsteuerung frisiert waren. Insgesamt wurden 65 Fahrzeuge sichergestellt, wie die Kapo in ihrer Mitteilung schreibt.

Klagen über vorsätzlich verursachten Autolärm hätten sich in den letzten Jahren gehäuft. Um den Störenfrieden beizukommen, wurden im letzten Jahr Mitarbeitende in allen Regionen gezielt ausgebildet. «Sie haben ein Kurzstage bei der Kantonspolizei Zürich absolviert, die bei der Verfolgung von Autoposern eine Vorreiterrolle einnimmt», sagt Dominik Jakob, Chef Verkehrstechnik bei der Kapo Solothurn.

«Wetteifern» unter Posern

Im Wesentlichen würden bei der Schulung klare Indizien vermittelt, anhand derer getunte Autos festgestellt werden können. Dies sei gar nicht so einfach, sagt Jakob. Denn: «Man kann auch mit einem typenkonformen Fahrzeug unnötigen Lärm verursachen. Das ist zwar ebenfalls strafbar, heisst aber nicht, dass das Auto aus dem Verkehr gezogen werden muss.» Die Sichtkontrolle der Auspuffanlage oder das Überprüfen der Abgaswerte seien daher wichtige Bestandteile der Schulung. Daneben hat die Kapo im laufenden Jahr spezielle Messgeräte beschafft, um den Schallpegel festzustellen.

Im Kanton Solothurn sind Autoposer vor allem in den Städten und Agglomerationen anzutreffen. Die Community ist laut Jakob in den letzten Jahren stark gewachsen. «Das hat wiederum zur Folge, dass man heute einfacher an Tipps und an Bauteile zur Manipulation der Autos kommt», erklärt er. Unter den Posern herrsche zuweilen ein regelrechtes «Wetteifern».

Dass in diesem Jahr derart viele Anzeigen eingereicht und Fahrzeuge beschlagnahmt worden sind, ist Jakob zufolge auch auf den Corona-Lockdown mit den geschlossenen Grenzen, leeren Strassen und eingeschränkten Freizeitangeboten zurückzuführen: «Der Lockdown hat einerseits mehr Autoposer auf die Strassen getrieben. Andererseits waren mehr Leute zu Hause, die sich an ihnen störten und den Lärm der Polizei meldeten.»