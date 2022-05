Zürich-Oerlikon: Polizei nimmt Baukran-Kletterer fest

Der Mann, der sich in Zürich-Oerlikon über zwölf Stunden auf einem Baukran verschanzt hatte, wird aktuell von der Polizei befragt.

Hier bringen Einsatzkräfte den Kran-Kletterer in Sicherheit. Video: 20min/Michelle Ineichen

Darum gehts In Zürich-Oerlikon ist am Montagabend ein Mann auf einen Baukran gestiegen.

Er entfachte dort ein Feuer und warf ein Werkzeug in Richtung der Höhenretter.

In der Zwischenzeit wurde der Mann aus der ärztlichen Obhut entlassen und von der Polizei festgenommen.

In Zürich-Oerlikon verharrte ein Mann stundenlang auf einem Baukran. Dabei entfachte er unter anderem ein Feuer und warf ein Werkzeug in Richtung der Höhenretter. Der Baustellenbetrieb wurde durch den Vorfall stark beeinträchtigt. Auch der Bahnhof Oerlikon musste teilgesperrt werden. Erst nach über zwölf Stunden konnte der Mann am Dienstagmittag überzeugt werden, sein Unterfangen aufzugeben.

Wie die Stadtpolizei Zürich am Mittwoch auf Anfrage sagt, befinde sich der 34-jährige im Kanton Zürich wohnhafte Portugiese nicht mehr in ärztlicher Obhut. «Er wurde kurz nach Mittag aus der medizinischen Obhut entlassen. Wir haben ihn festgenommen und werden ihn nun befragen», so Sprecher Michael Walker.

Ein Rechtsexperte erklärte am Mittwoch gegenüber 20 Minuten, was dem Baukran-Kletterer rechtlich drohe. «Je nach ermittelter Gefahrenlage kommen diverse Straftatbestände in Betracht. Das Feuerlegen auf dem Baukran kann als Brandstiftung oder jedenfalls als qualifizierte Variante der fahrlässigen Verursachung einer Feuersbrunst gewürdigt werden, wenn Menschen durch den Brand in Gefahr gebracht werden», sagte Strafrechtsanwalt David Gibor.

1 / 5 In Zürich-Oerlikon befand sich ein Mann über zwölf Stunden auf einem Baukran. 20min/Marco Zangger Dabei entfachte er auch ein Feuer. Zudem warf er ein Werkzeug in Richtung der Höhenretter und verletzte eine Angehörige der Berufsfeuerwehr. 20min/Marco Zangger Auf die ersten Kontaktaufnahmen durch Spezialisten der Verhandlungsgruppe der Stadtpolizei Zürich trat er nicht ein. 20min/MIE

Angesichts der Tatmehrheit könnte eine hohe Gefängnisstrafe resultieren

«Wenn der Mann tatsächlich mit einem gefährlichen Werkzeug in Richtung einer Gruppe von Personen geworfen hat, könnten dieser Wurf und die Verletzung einer dieser Personen als qualifizierte einfache Körperverletzung, als versuchte oder vollendete schwere Körperverletzung, als Gefährdung des Lebens oder sogar als versuchte vorsätzliche Tötung qualifiziert werden, wobei allein schon für die versuchte Tötung im Verurteilungsfall bis zu 20 Jahre Freiheitsstrafe drohten», sagte Gibor.

Dazu kämen bei dieser speziellen Fallkonstellation weitere Straftatbestände in Betracht wie die Störung des Eisenbahnverkehrs, die Störung von Betrieben, die der Allgemeinheit dienen, sowie die qualifizierte Sachbeschädigung, welche ein Offizialdelikt darstellt und laut Gibor für sich allein schon eine mehrjährige Freiheitsstrafe nach sich ziehen kann.

Weiter könnten auch noch Tatbestände, wie das Verursachen eines Einsturzes eines Bauwerks und die Beschädigung von elektrischen Anlagen, erfüllt sein. Für jeden der vorgenannten Straftatbestände könnte eine Freiheitsstrafe verhängt werden und angesichts der Tatmehrheit daraus eine hohe Gefängnisstrafe resultieren.