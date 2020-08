Nord-/Südachse Polizei nimmt bei Grosskontrollen 12 Personen fest

Im August haben die Polizeikorps der Zentralschweiz, Graubündens und des Tessin auf der Nord-/Südachse über 1000 Personen und 500 Fahrzeuge kontrolliert.

An der Aktion war auch die Kantonspolizei Graubünden beteiligt. (Archivbild)

Grosskontrollen auf der Nord-/Südachse: Tessiner Polizist hält Auto an. (Archivbild)

Die Polizeikorps der Zentralschweiz, Graubündens und des Tessin haben an zwei Tagen im August interkantonale Grosskontrollen auf der Nord-/Südachse vorgenommen. Dabei wurden über 1000 Personen und 500 Fahrzeuge kontrolliert.

Die kriminal-, sicherheits- und verkehrpolizeilichen Kontrollen fanden am 13. und 21. August auf der Nord-/Südachse (Schwyz Axenstrasse, A2 in Nidwalden und im Tessin sowie A13 in Graubünden) statt. Sie umfassten das Strassen- und Schienennetz.