Keine Arbeitsbewilligungen - Polizei nimmt Chef und fünf Angestellte einer Malerfirma fest

19.04.2021, St. Margrethen / Widnau SG: Bei einer arbeitsrechtlichen und fremdenpolizeilichen Kontrolle wurden am Montagvormittag sechs Arbeiter in einem Malerbetrieb festgenommen. Ihnen fehlten die nötigen Arbeitsbewilligungen. Die fünf Angestellten werden in ihre Herkunftsländer ausgeschafft. Der Geschäftsinhaber wird nach Deutschland weggewiesen, da er dort einen Wohnsitz hat. (Symbolbild)

Die Kantonspolizei St. Gallen führte am Montagvormittag in einem Malerbetrieb in St. Margrethen SG eine arbeitsrechtliche und fremdenpolizeiliche Kontrolle durch. Dabei konnten drei Arbeiter und der 43-jährige Geschäftsinhaber angetroffen werden. In einem Kieswerk in Widnau SG wurden zwei weitere Angestellte der gleichen Firma beim Arbeiten angetroffen. Bei den Männern im Alter zwischen 25 und 53 Jahren fehlten die nötigen Arbeitsbewilligungen für die Schweiz, so die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung. Auch der Geschäftsinhaber verfügt weder über eine Arbeitsbewilligung noch über einen Aufenthaltstitel für die Schweiz. Alle sechs Personen wurden festgenommen.