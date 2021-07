Italien - Polizei nimmt Covid-Zertifikat-Fälscherring hoch

Die italienische Finanzpolizei berichtete am Samstag über das illegale Netzwerk.

Italienische Ermittler haben mehrere Kanäle und Konten der Chat-App Telegram beschlagnahmt, über die Kriminelle digitale Zertifikate für den EU-weit gültigen Corona-Impfnachweis anboten. Insgesamt habe es sich um zehn Kanäle und Accounts gehandelt, die die Nutzerinnen und Nutzer zu anonymen Konten auf Marktplätzen im Dark Web führten, teilte die Finanzpolizei am Samstag in Rom mit. Auf den Online-Handelsplätzen hätten Verkäufer Fälschungen für das digitale Zertifikat gegen eine Bezahlung in Kryptowährungen angeboten. Der Nachweis bescheinigt den vollständigen Impfschutz gegen Covid-19 und ist für Reisen etwa innerhalb der EU wichtig («Grüner Pass»).