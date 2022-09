Belgien: Polizei nimmt «den Puppenspieler» aus Netflix-Serie wegen versuchten Mordes fest

Er lebte mit einer Partnerin in Vidaillat im Zentralmassiv.

Nun ist «der Puppenspieler» in Belgien auf einer Autobahn festgenommen worden.

Ende August fuhr Robert Hendy-Freegard zwei Gendarmen in Frankreich an.

Vor wenigen Tagen wurde vermeldet, dass die französische Polizei nach einem Briten, der bei seiner Flucht vor der Polizei zwei Beamte umgefahren und einen davon schwer verletzt hat, fahndet. Nun konnte ein Fahndungserfolg vermeldet werden. Er wurde nach seiner Flucht auf einer Autobahn in Belgien festgenommen. Der verurteilte Serienbetrüger Robert Hendy-Freegard wurde am Freitagabend nahe Brüssel gefasst, wie eine Polizeisprecherin am Samstag sagte.