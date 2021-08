Ehemann mit 30 Kugeln getötet : Polizei nimmt Drahtzieherin eines bizarren Familienmordes fest

Flordelis dos Santos ist Pastorin, Sängerin und Mutter von über 50 leiblichen und adoptierten Kindern. Eines ihrer Adoptivkinder war ihr Ehemann, den sie ermorden liess. Jetzt sitzt sie hinter Gittern.

Eine ehemalige brasilianische Abgeordnete und evangelikale Pastorin, die den Mord an ihrem Ehemann in Auftrag gegeben haben soll, ist Medienberichten zufolge festgenommen worden. «Ich liebe euch, Glaube an Gott», sagte Flordelis dos Santos, die eine Bibel trug, als die Polizei von Rio de Janeiro sie in ihrem Zuhause in Rios Zwillingsstadt Niterói abführte, wie im brasilianischen Fernsehsender «TV Globo» am Freitagabend zu sehen war.