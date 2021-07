42’000 Franken ergaunert - Polizei nimmt drei falsche Polizisten fest

Die Luzerner Polizei hat im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens drei falsche Polizisten festgenommen, wie sie am Mittwoch mitteilte. «Ihnen wird vorgeworfen, dass sie sich in der Zeit vom 16. November 2020 bis 4. März 2021 mehrmals als falsche Polizisten ausgegeben und so den Opfern mehrmals versucht hatten, auf betrügerische Weise Bargeld und Wertsachen abzunehmen», heisst es in der Mitteilung.

Opfer sieht oft die Telefonnummer der Polizei auf dem Display

So funktioniert die Masche der Betrüger

«Diese Betrüger arbeiten wie in einem Callcenter und sie sind geschult darin, wie sie durch die Gespräche mit ihren Opfern an ihr Ziel kommen», sagt Urs Wigger, Sprecher der Luzerner Polizei auf Anfrage. Die sogenannten Keiler, die meistens im Ausland sitzen, suchen sich ihre Opfer etwa in Telefonbüchern aus. Dann werden die sogenannten Logistiker, die sich im Land der möglichen Opfer befinden mit den Daten versorgt. Wigger: «Die Keiler rufen die Personen oft während Tagen an und üben einen grossen Druck auf ihre Opfer aus.» Danach schicken die Logistiker ihre Abholer los. Gelingt dies übergibt der Abholer die Beute dem Logistiker, der wiederum dafür sorgt, dass die Wertsachen ins Ausland transferiert werden. «Nicht selten gehen die Wertsachen in Richtung Türkei», so Wigger weiter.