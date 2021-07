Eglisau/Rafz/Hohentengen - Polizei nimmt drei junge Männer nach Verfolgungsjagd fest

In einem News-Scout-Video ist zu sehen, wie mehrere Polizeiautos das fliehende Fahrzeug verfolgen.

Der Fahrer des Autos hatte sich zuvor in Lauchringen (DE) einer Polizeikontrolle entzogen.

In der Nacht auf Samstag haben mehrere Polizeifahrzeuge in Rafz ZH ein Auto verfolgt.

Grosser Polizeieinsatz nahe der Grenze zu Deutschland: Wie Videos von News-Scouts zeigen, haben mehrere Polizeifahrzeuge in der Nacht auf Samstag im Gebiet Rafz ZH mit Blaulicht ein Auto verfolgt. Der Fahrer des Autos hatte sich am Freitagabend in Lauchringen (DE) einer Polizeikontrolle entzogen. Die Kantonspolizei erhielt kurz nach 22.30 Uhr die Meldung, dass sich der Fahrer auf Schweizer Gebiet befindet.