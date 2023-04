Schmerikon: Mann rast auf E-Trottinet mit 63 km/h

Am Mittwoch, kurz vor zwölf Uhr, hat eine Patrouille der Kantonspolizei St. Gallen einen Mann auf einem E-Trottinett auf der St. Gallerstrasse angehalten und kontrolliert. Der 49-Jährige war den Polizistinnen und Polizisten zuvor aufgefallen, weil er mit seinem E-Trottinett mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen war.

Die anschliessende Überprüfung des Trottis ergab, dass es eine Geschwindigkeit von bis zu 63 Stundenkilometern erreichen kann. Erlaubt wären bei dieser Art von Trottinetts 20 km/h. Der 49-Jährige wird bei der Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen angezeigt, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Donnerstag in einer Medienmitteilung schreibt.

E-Trottis mit solcher Leistung müssen als Motorrad behandelt werden

Letztes Jahr hielt die Stadtpolizei St. Gallen einen 27-Jährigen an. Dessen E-Scooter erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 98 Kilometern pro Stunde, wie 20 Minuten berichtete. Roman Kohler, Mediensprecher der Stadtpolizei St. Gallen, klärte auf. «E-Scooter gehören in die Kategorie der Leichtmotorfahrräder. Die Geschwindigkeitsgrenze liegt bei 20 km/h», so Kohler.