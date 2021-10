Schaffhausen – Polizei nimmt Leiterin von «Horror»-Heim fest

Oft hätten Patienten und Patientinnen nicht die Pflege erhalten, die sie benötigt hätten, so seien zum Beispiel verunreinigte Inkontinenzeinlagen wiederverwendet worden.

Gemäss ehemaligen Mitarbeiterinnen sollen in einem Pflegeheim im Hemmental unhaltbare Zustände geherrscht haben. Nun ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen die Verantwortlichen.

Die Chefin und der Chef sollen oft bis spät in die Nacht getrunken und lautstark gefeiert haben, ausserdem habe sich die Chefin immer wieder an den Medikamenten der Patienten und Patientinnen bedient.

So sollen Bewohner und Bewohnerinnen des Heims teils in ihren eigenen Ausscheidungen liegen gelassen worden sein.

Ganz unbegründet scheinen sie offenbar nicht zu sein, denn nun hat die Staatsanwaltschaft Schaffhausen gegen die Besitzerin ein Verfahren wegen Delikten gegen Leib und Leben eröffnet. Wie sie in einer Medienmitteilung schreibt, sei die Besitzerin an ihrem Wohnort festgenommen worden, ausserdem seien in ihren Wohn- und Geschäftsräumen Hausdurchsuchungen durchgeführt worden. Es gilt die Unschuldsvermutung.