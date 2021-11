Schwer verletzte Person in Bümpliz – Polizei nimmt mutmasslichen Gewalttäter unter Waffenandrohung fest 

In der Nacht auf Sonntag ging kurz vor 1.20 Uhr bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass eine Person in einer Wohnung in Bümpliz schwer verletzt worden sei. Beim mutmasslichen Täter handle es sich um einen Mann. Die Polizei rückte daraufhin aus, verschaffte sich Zutritt zur Wohnung und fand das Opfer, das daraufhin mit einer Ambulanz ins Spital gebracht wurde. Der mutmassliche Täter befand sich zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in der Wohnung, wie die Kapo weiter schreibt.